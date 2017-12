Registros centrais

__________________________________________

É como se, no momento em que está fotografando, ela se esquecesse que é paulistana da Mooca e passasse a encarar a cidade – especialmente o centro de São Paulo – com o surpreso olhar de um turista. ‘Ao Centro Adentro’ é o projeto que a jornalista Flávia Braz publica, como hobby, no Instagram (@aocentroadentro), com cliques como o que aparece acima – feito na Praça da República. “Em meio ao caos, percebi que nós, paulistanos, por hábito ou charme, adoramos dizer que odiamos São Paulo e acabamos por desconsiderar a cidade tão valorizada a olhos estrangeiros”, explica ela. “Então, por que não ser uma estrangeira no centro da capital? Digo estrangeira, porque basta sairmos daqui para sacarmos máquinas e apetrechos fotográficos e ver beleza em prédios desconhecidos e pluralidade cultural em rostos estranhos. Onde mais, senão no centro de São Paulo, encontramos tudo isso tão disponível e original?”