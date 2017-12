Uma nova pista de skate foi inaugurada nesta quarta em São Paulo. Trata-se do espaço no Complexo Educandário Dom Duarte, na Região do Butantã, onde ocorrem programas mantidos pela ONG Liga Solidária. A pista, localizada na Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 5983, na região do Butantã, vai funcionar das 7h às 17h, aberta ao público em geral – obrigatório o uso de capacete.

