REVOADA ANUAL DE BALÕES



Como já é tradição, a Associação Comercial soltou balões no Pátio do Colégio, no último dia 30, para comemorar o ano-novo. Foram 60 mil bexigas – a brincadeira começou com apenas 100, em 1992. A maior revoada de balões coloridos nos céus da cidade, entretanto, foi a de 2008: 114 mil.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de janeiro de 2011