No dia 10 de setembro, o Parque do Carmo, na zona leste, deve ganhar a maior escultura do mundo feita com materiais recicláveis. Paulistanos são convocados para ajudar na tarefa. Este foi o tema de minha coluna de hoje na rádio Estadão ESPN:

