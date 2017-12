Recicle-se

_____________________

O inusitado da exposição começa pelo espaço – um self-storage, termo em inglês para aqueles espaços alugados para guardar, temporária ou definitivamente, aquilo que não cabe mais em casa ou no escritório. Inaugurada na última terça, a mostra multimídia ‘Reciclarte – A Arte da Reciclagem em São Paulo’ ocorre em um depósito da empresa GoodStorage. Trata-se de um olhar artístico sobre o dia a dia de dezenas de personagens, anônimos, que vivem da reciclagem em São Paulo – do descarte à coleta; da triagem ao reprocessamento; do reúso ao artesanato. São ensaios fotográficos, vídeos, peças e depoimentos, organizados em 31 painéis com 2,14 m de altura.

Av. do Estado, 5.460, Cambuci. 3340-4663. Grátis. Até 24/3.