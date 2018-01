__________________________________________

Na Europa, máquinas assim são comuns. São Paulo acaba de ganhar a primeira engenhoca do gênero, na Estação Sé do Metrô: batizada de Retorna Machine, ela possibilita a troca de materiais recicláveis por bônus na conta de energia elétrica ou crédito no bilhete único. Para participar, basta cadastrar login, e-mail e senha, no próprio equipamento. Garrafas PET e latas de alumínio rendem pontos. A previsão é de que 20 máquinas sejam instaladas até o fim do ano.