OLHA SÓ…



O robô de quase 15m de altura que foi erguido em setembro no Parque do Carmo – para entrar no Livro dos Recordes como a maior escultura feita de material reciclado do mundo – será desmontado. Vai se transformar em bancos, mesas e bicicletários, instalados no parque da zona leste.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de outubro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog