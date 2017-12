FOTO: FELIPE RAU/ ESTADÃO

Após quatro anos de obras, o Memorial do Imigrante reabre as portas neste sábado – totalmente repaginado e sob novo nome: agora Museu da Imigração do Estado de São Paulo. E as entradas serão grátis por dois meses. Para saber mais, clique no player abaixo:

Paulistices na Rádio Estadão