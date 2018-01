Rastros de poluição

“Como vejo Sampa ao microscópio: mancha de fuligem no pulmão de uma senhora não fumante.” Foi com esta legenda que o médico patologista Paulo Saldiva, professor da Universidade de São Paulo, publicou a imagem acima no Facebook. A foto integra estudo que ele vem conduzindo com o Serviço de Verificação de Óbitos da capital: pulmões de 500 cadáveres já foram examinados; até o ano que vem, deverão ser 2 mil. “Viver em São Paulo é fumar passivamente sem escolha. Todos estamos expostos”, comenta ele.

