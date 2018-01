Rara arara comemora primeiro aniversário

Teobaldo, o primeiro exemplar de arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) a nascer em cativeiro completa um ano de vida nesta quarta (13). De espécie rara e ameaçada de extinção, a ararinha caiu nas graças da equipe técnica do Zoológico de São Paulo (as fotos acima mostram sua evolução).

Nas redes sociais, o público pode acompanhar toda a evolução de Teobaldo: a primeira alimentação, seus ganhos de peso, a colocação da anilha, os exames veterinários… Até seu nome é fruto de interação: foi escolhido por votação pública realizada pela internet.

“Para aumentar a felicidade da equipe do Zoo, a família do Teo aumentou em 2016. Seus pais Francisco e Maria Clara realizaram a postura de mais dois ovos, que foram incubados artificialmente e, em 22 e 25 de fevereiro, nasceram os filhotes, que dão novo impulso às ações de conservação da espécie, um dos compromissos do Zoo de São Paulo”, conta a instituição, em nota.

Nesta quarta, o Zoológico promete divulgar um vídeo no Facebook com retrospectiva deste primeiro ano de Teobaldo. Neste link.