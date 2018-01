OLHA SÓ…



Tanto o monumental portão da entrada quanto a praça circular – onde fica a capela – do Cemitério da Consolação, o mais antigo de São Paulo, foram projetados pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928), mesmo autor do Teatro Municipal e do Mercadão.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de agosto de 2010