Como parte da programação da Virada Sustentável, está marcada para este sábado (30), às 15h, uma palestra grátis com o artista plástico Eduardo Srur, no Museu de Arte Moderna (entrada pelo portão 3 do Parque Ibirapuera). Srur é conhecido por polêmicas intervenções urbanas – como colocar coletes salva-vidas em monumentos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 29 de agosto de 2014

