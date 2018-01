Quer pintar um prédio?

__________________________________________

Por RAFAEL ITALIANI

O Projeto Revivarte, grupo que promove intervenções artísticas em espaços urbanos, abriu um edital para artistas que têm interesse em pintar os prédios do Cingapura Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Serão selecionados quatro artistas, uma para cada um dos quatro prédios do conjunto habitacional, e eles poderão desenvolver murais de 10 metros de altura por 8 metros de largura. Os projetos ficam expostos por tempo indetermiNado. Propostas com conteúdos pornográficos ou que incitem violência e uso de drogas serão desclassificados. O Projeto Revivarte vai disponibilizar para os vencedores do edital R$ 700 como cachê pelo trabalho realizado, 20 latas de spray e rolos de pintura e outros materiais para a execução dos painéis. No ano passado, o projeto promoveu a pintura dos prédios do conjunto habitacional Parque do Gato (imagem acima).