Quer estudar na Nasa?

O concurso Call to Innovation – parceria da Fiap com a Singularity University – vai dar uma bolsa de estudos no valor de US$ 30 mil para o Graduate Studies Program (GSP) da Singularity University – um curso interdisciplinar com duração de 10 semanas, no período de junho a agosto de 2014, que reúne empreendedores de todo o mundo no coração do Vale do Silício, nas instalações da NASA Ames, na Califórnia. Para participar, é preciso ser o dono da mais criativa ideia para melhorar o problema da mobilidade urbana em São Paulo, usando a tecnologia. Confira o regulamento em oesta.do/1bUgmTx. O prazo para o envio das propostas se encerra em 16/3/2014.

