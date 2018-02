OLHA SÓ…



Uma vez por mês, os frequentadores da Praça do Jardim Miriam, na Cidade Ademar, zona sul paulistana, vão encontrar livros no banco da praça. Elaborado por um professor de geografia, o projeto quer aproximar a população das obras literárias. A primeira edição aconteceu ontem. Os livros podem ser lidos no local ou emprestados.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de março de 2012

