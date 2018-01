Quem dera ser um peixe

OLHA SÓ…



FOTO: EVERTON ONOFRE/DIVULGAÇÃO

Duas mulheres-atrizes-mergulhadoras devidamente fantasiadas de sereias agora mostram caras e corpanzis todos os fins de semanas no Aquário de São Paulo – elas entram na água às 11h e às 15h, aos sábados e domingos. As personagens chamam-se Cristal e Coral e há até um enredo: uma vive no rio Amazonas e protege os animais, a outra vem dos oceanos e é guardiã das águas.

A ideia é que as figuras mitológicas sirvam para despertar na criançada valores educativos e ambientais. Mas os marmanjos mais velhos também não devem reclamar das novas atrações…

Aquário de São Paulo. Rua Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. Todos os dias, 9h/18h. R$ 40 (R$ 25 às 2ªs)

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de setembro de 2013

