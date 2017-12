INTERROGAÇÃO



FOTO: PAULO LIEBERT/ ESTADÃO

Há duas explicações. A oficial: um marco pela mudança do acervo – que antes ficava na R. Sete de Abril – para a Av. Paulista. A lenda urbana: Lina Bo Bardi, que projetou o prédio, teria escolhido uma pedra cujo formato lembrava a silhueta do fundador do museu, Assis Chateaubriand.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de agosto de 2013

