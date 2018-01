INTERROGAÇÃO



O mais importante museu de arte de São Paulo tem cinco obras de Van Gogh no acervo: ‘Natureza Morta com Prato, Vaso e Flores’, ‘O Escolar’, ‘Passeio ao Crepúsculo’, ‘Banco de Pedra no Asilo de Saint-Remy’ (acima) e ‘A Arlesiana’. Atualmente, todas estão expostas, integrando a mostra ‘Passagens por Paris’.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de junho de 2014

Tem Twitter? Siga o blog