No total, a cidade conta com 113 parques. São 106 áreas verdes mantidas pela Prefeitura – como o Ibirapuera, os da Aclimação e da Independência – e sete sob jurisdição do governo do Estado – como o Villa-Lobos (foto), o da Água Branca e o Horto Florestal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.