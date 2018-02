Quantos elevadores há em São Paulo?

INTERROGAÇÕES

De acordo com levantamento do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru), 62.280 elevadores de passageiros funcionam na cidade. Somados a esteiras e escadas rolantes, são 67.548 aparelhos de transporte regularizados pelo órgão no Município.

Quantas “viagens” diárias esses equipamentos fazem?

Segundo dados do Contru, são 23 milhões de “viagens” por dia, um número oito vezes maior que o de passageiros transportados por ônibus, por exemplo. São muito raros os registros de acidentes em elevadores – no ano passado foram três, nenhum com vítimas; em 2011 foram seis, com duas mortes.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de fevereiro de 2013

