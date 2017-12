A capital paulista tem 2.978 bens tombados pelo Conpresp (municipal), 179 pelo Condephaat (estadual) e 23 pelo Iphan (órgão de esfera nacional). Alguns contam com proteções sobrepostas, ou seja, são reconhecidos por mais de uma instância. É o caso do Museu Paulista, no Ipiranga.

