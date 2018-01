INTERROGAÇÃO



FOTO: JOSÉ PATRICIO/ ESTADÃO

Há 106.306 advogados trabalhando na capital paulista, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil. São 60.577 homens e 55.729 mulheres. No interior do Estado, atuam 78.183 advogados e 63.421 advogadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 1º de novembro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog