R$ 320 mil. É o preço que a Móbile Cultural deverá pagar aos cofres públicos para utilizar a Oca, do Parque do Ibirapuera. A empresa promove ali, enter 4 de abril e 20 de maio, a exposição Let’s Rock na Oca – que, como o próprio nome diz, vai contar a história do rock.

Com reportagem de DIEGO ZANCHETTA