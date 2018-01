_____________________

Além da Arquidiocese de São Paulo, existem, no município de São Paulo, as dioceses de Santo Amaro, São Miguel Paulista e Campo Limpo – as três criadas em 1989. A Arquidiocese de São Paulo é dividida em seis regiões episcopais: Sé, Belém, Ipiranga, Santana, Lapa e Brasilândia.