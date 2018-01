São três terminais na capital. O do Tietê, inaugurado em 1982; o da Barra Funda (foto), aberto em 1989; e o do Jabaquara, de 1977. Todos eles são administrados pela Socicam, empresa que comanda ainda outros sete terminais rodoviários do Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.