Quantas obras de Victor Brecheret há em espaços públicos paulistanos?

INTERROGAÇÕES



Dezessete. A mais conhecida delas, sem dúvida, é o Monumento às Bandeiras – chamada popularmente de “deixa que eu empurro” –, no Parque do Ibirapuera. A gigantesca obra, de granito branco, é formada por 29 figuras de bandeirantes, índios, mamelucos e negros.

Qual delas é a mais antiga?

De acordo com o Instituto Victor Brecheret, é Diana, a Caçadora. A escultura foi instalada no interior do Teatro Municipal em 1922, mesmo ano em que o endereço sediou a Semana de Arte Moderna.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 9 de agosto de 2010