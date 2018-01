No acervo do Museu de Arte de São Paulo, o Masp, há quatro obras assinadas por Pablo Picasso. Entre as preciosidades da instituição – muitas guardadas na reserva técnica –, ainda há 13 Renoirs, 11 Toulouse-Lautrecs e 73 esculturas feitas por Edgar Degas.

