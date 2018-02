INTERROGAÇÃO



FOTO: ARQUIVO/ ESTADÃO

De acordo com o Departamento de Patrimônio Histórico, são cerca de 400 esculturas e monumentos públicos na cidade. O mais antigo é o Obelisco da Memória, no largo homônimo, erguido em 1814 – na época era chamado de Pirâmide do Piques.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de julho de 2013

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog