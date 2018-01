Hit gastronômico do Mercado Municipal, o sanduíche de mortadela foi criado no mesmo ano em que o estabelecimento foi inaugurado, em 1933. A invenção é atribuída ao Bar do Mané. A fama se consolidou em 1995, quando o lanche apareceu na novela ‘A Próxima Vítima’, da Globo.

