Há registros de feiras em São Paulo desde o século 17. O modelo, entretanto, foi oficializado em 1914, por decreto do então prefeito Washington Luiz de Souza – a primeira feira livre sob este formato ocorreu no Largo General Osório, com 26 feirantes. Em 1915, já eram sete feiras na cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.