Quando São Paulo fazia dinheiro

__________________________________________

No final do século 19, o Banco União de S. Paulo era uma instituição autorizada pelo governo federal a emitir moedas – que valiam, em um primeiro momento, apenas nos estados de São Paulo e Goiás e, mais tarde, também no Paraná e em Santa Catarina. O privilégio durou pouco: as emissões ocorreram entre 1890 e 1892. Raridade, a cédula acima é uma das mais de 400 mil preciosidades que podem ser vistas no Congresso Brasileiro de Numismática, evento que se encerra neste sábado (5), no Novohotel São Paulo Jaraguá (R. Martins Fontes, 71, 11 3333-7004).