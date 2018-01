Quando o real vira obra de ficção

__________________________________________

Entre 2010 e 2012, a Prefeitura ameaçou vender à iniciativa privada o famoso Quarteirão da Cultura – que abriga, a Biblioteca Municipal Anne Frank, um teatro, duas escolas, uma creche, dois serviços de saúde e uma unidade da Apae, no Itaim Bibi, bairro da zona sul de São Paulo. Após intensa mobilização de moradores da região, o negócio não foi adiante. No infantojuvenil Os Meninos da Biblioteca (Ed. Biruta), livro de estreia do jornalista João Luiz Marques, essa real saga urbana acaba de ser transformada em ficção.