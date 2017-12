Quando chegaram ao Brasil no início do século 20, imigrantes italianos e portugueses trouxeram uma novidade na bagagem: velas para filtrar água. Então, alguém percebeu que as jazidas de argila do interior paulista podiam render ótimos recipientes de cerâmica. Nascia o filtro de barro.

