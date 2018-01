Paulistices no Facebook: curta!

A segunda maior instituição do tipo no País – superada apenas pela Biblioteca Nacional, do Rio – nasceu como Biblioteca Municipal de São Paulo. Ela foi fundada em 1925 e abriu suas portas em 1926, em um edifício na Rua 7 de Abril, no Centro.

E só recebeu o nome Mário de Andrade em 1960.