INTERROGAÇÃO



FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

O ponto mais alto do município, com 1.135 metros de altura, foi registrado pela primeira vez no século 16. O Pico do Jaraguá fica no Parque Estadual do Jaraguá, aberto todos os dias das 7h às 17h. Para chegar, a saída é pelo km 18 da Rodovia Anhanguera. O caminho é bem sinalizado com placas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de junho de 2013

