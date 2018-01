De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tempo máximo seguro durante o qual uma pessoa pode ser exposta ao nível de 85 decibéis (equivalente ao ruído no interior de um carro) é de 8h por dia. Se o barulho for de 100 decibéis (buzina de um carro, por exemplo), ele cai para 15 minutos.

