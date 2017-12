INTERROGAÇÃO



FOTO: TIAGO QUEIROZ/ ESTADÃO

Fechado para restauro desde agosto, o Museu do Ipiranga (como é conhecido o Museu Paulista) foi criado em 1895, como museu de História Natural, e é a instituição do tipo mais antiga de São Paulo. Fundada em 1905, a Pinacoteca do Estado é o museu de arte que funciona há mais tempo na cidade.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 27 de dezembro de 2013

