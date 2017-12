INTERROGAÇÃO

Fica em uma passagem sob o Lago da Diana, no Parque da Luz. Por meio dele, é possível ver os peixes que vivem no lago. Existe desde o século 19, mas só foi redescoberto no ano 2000, quando o parque passava por obras (no vídeo acima, ele aparece em reportagem veiculada em 2006 pela TV Cultura).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de agosto de 2013

