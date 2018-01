Depende do que se entende por arranha-céu. Com 36 metros e 7 andares, o Edifício Guinle era uma enormidade quando foi inaugurado, em 1916, na Rua Direita. Depois dele vieram o Sampaio Moreira, em 1924, com 50 metros e 12 pavimentos; e o Martinelli (foto acima), de 1929, com 105 metros e 30 andares.

