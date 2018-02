Qual foi a primeira feira livre da cidade?

INTERROGAÇÃO

_____________________

Paulistices no Facebook: curta!

E também no Twitter: siga!

_____________________

A ideia de feira livre foi regularizada em São Paulo há 100 anos, por um ato do prefeito Washington Luis. A primeira delas foi a do Largo General Osório, na época, com 26 feirantes. Hoje há 880 feiras na cidade, com 12.073 feirantes cadastrados, donos de 16.300 barracas – na foto acima, a que ocorre na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu.