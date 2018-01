INTERROGAÇÃO



FOTO: DIVULGAÇÃO

Obra do funcionário público paulistano João José Del Valle – que lhe rendeu o recorde de maior origami do Brasil, de acordo com a entidade RankBrasil. Em 2007, ele fez um jacaré com 44,6 mil módulos, cada um feito com um pedaço de papel de 10 cm por 5 cm.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de agosto de 2013

