É o Cícero Pompeu de Toledo (mais conhecido como Estádio do Morumbi), do São Paulo Futebol Clube, com capacidade para 67.052 torcedores. A Arena Corinthians, chamada popularmente de Itaquerão, comporta 47.605 pessoas; e, no Allianz Parque, do Palmeiras, cabem 43.713.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.