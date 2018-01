Com 5.095 votos, o bem-te-vi (foto) lidera a eleição, promovida pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, para se tornar o animal-símbolo de São Paulo. Na sequência vêm o sábia-laranjeira, com 3.993 votos, e o joão-de-barro, com 3.339.

Com 15 bichos originais da fauna paulistana, a enquete está rolando desde junho. Para votar, basta acessar este site. O resultado final sai em outubro.