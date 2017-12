INTERROGAÇÃO



FOTO: DIVULGAÇÃO

A maior coleção do escultor Victor Brecheret (1894-1955) pertence à Prefeitura de São Paulo, que possui dez obras do artista. Em seguida, está o Jockey Club paulistano, com oito trabalhos (nas imagens acima, alguns deles). As informações são da Fundação Escultor Victor Brecheret.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de março de 2014

