FOTO: DIVULGAÇÃO

Na inauguração (foto acima), 482 animais já faziam parte do Zoológico de São Paulo. A lista era, no mínimo, diversa: incluía nove veados, duas onças pintadas e uma preta, três jaguatiricas, dois gatos do mato, um urso e 23 papagaios, e um rinoceronte.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 26 de agosto de 2013