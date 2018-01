__________________________________________

Em sua sexta edição, o festival Risadaria terá uma programação especialmente criada para o Metrô e a CPTM. Trata-se do evento ‘Risadaria nos Trilhos’, previsto para ocorrer nos dias 14 e 15/7. O ator, humorista e mágico Gabriel Louchard vai invadir as estações Sé, Corinthians-Itaquera, República e Paraíso do Metrô e as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz da CPTM, com a proposta de surpreender os usuários do transporte público.