Prole imperial

São famosas as aventuras amorosas do primeiro imperador do Brasil, d. Pedro I. Com a ajuda do historiador Paulo Rezzutti, preparamos o infográfico abaixo, com todos os filhos dele que de alguma forma foram reconhecidos – ou por testamento ou em cartas.

Como o material serviu de apoio para o relato da descoberta de que uma filha de d. Pedro com sua mais famosa amante, a Marquesa de Santos, está sepultada no Cemitério da Consolação, a infografia também mostra todos os filhos da Marquesa – seja com d. Pedro, seja com seus primeiro e segundo maridos.

Clique na imagem para vê-la expandida: