Projeto revisita São Paulo de 1929

Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny retrataram a capital em 1929 no documentário ‘São Paulo: Sinfonia da Metrópole’ – obra que se tornaria um clássico.

Quase um século depois, os cineastas Alfredo Suppia e Jane de Almeida rodam uma ‘atualização’ do filme. ‘EstereoEnsaios, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2017, retoma a obra antiga com uma nova proposta: está sendo filmado com tecnologia 3D.

A ideia é “explorar o gigantismo da cidade”, como definem os autores do projeto.