Projeto mapeia músicos de rua

Este projeto é daqueles achados – das coisas geniais que a internet propicia. StreetMusicMap é um canal colaborativo sobre músicos de rua do mundo todo. Pelo mapa abaixo, é possível ver quem toca o quê (e onde). No site do projeto, dá para ouvir as músicas.

Vem a calhar, neste momento em que, felizmente, experimentamos uma São Paulo em que os espaços públicos estão sendo gradualmente devolvidos ao cidadão. Em que cada vez mais ruas e avenidas ficam abertas aos pedestres. Em que as pessoas aproveitam a cidade. Em que os artistas de rua não são mais perseguidos – e podem divulgar seu trabalho enquanto, simultaneamente, têm a chance de encantar o transeunte com sua arte.