O projeto De Mão em Mão foi tema da coluna veiculada em 28 de maio pela rádio Estadão ESPN. Confira a sinopse:

– Tem livro de graça para os paulistanos?

Estão na praça os dois novos títulos do projeto De Mão em Mão, que é uma iniciativa que pretende divulgar a leitura distribuindo livros de graça à população. Começam a circular 20 mil exemplares do livro Contos Paulistanos, de Antonio de Alcântara Machado, e de A Nova Califórnia e Outros Contos, de Lima Barreto. Vale lembrar que esta já é a segunda leva: no início do ano, pelo mesmo projeto, foram distribuídos 11 mil exemplares do livro Missa do Galo, de Machado de Assis.

– Onde esses livros estão disponíveis?

A distribuição é feita em quiosques montados nos terminais de ônibus Mercado (integrado ao terminal Parque D. Pedro II, no Centro), Santo Amaro, Pirituba e A. E. Carvalho, em Itaquera. Esses quiosques ficam abertos de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 18h. Os livros também estão disponíveis em versão digital, que poderá ser baixada gratuitamente a partir do site: www.bibliotecas.sp.gov.br/demaoemmao.

– De quem foi a ideia desse projeto?

Esse projeto é inspirado em uma iniciativa semelhante desenvolvida na cidade de Bogotá, na Colômbia. Lá, a iniciativa teve o aval da Unesco e contribuiu para que a cidade recebesse o título de Capital Mundial do Livro em 2007. Aqui, o projeto é o resultado de uma parceria entre a Fundação Editora da Unesp, a Prefeitura de São Paulo e a Imprensa Oficial do Estado.